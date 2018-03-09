فيديو مؤثر لوفاة عريس أثناء رقصه مع عروسه

نيودلهي(صدى):

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في حفل زفافه في ولاية راجاستان بالهند، أثناء رقصة مشتركة مع عروسه أمام المعازيم ، ما أصابهم بالذعر والخوف .

وأظهر مقطع فيديو العريس يرقص بفرح مع عروسه، إلا أنه انهار وسقط فجأة، واعتقد الجميع في البداية أن ما فعله جزء من الرقصة، إلى أن طال وقت السقوط وتبينوا عدم وجود أية علامات للحياة عليه، فهرعوا به إلى المستشفى؛ حيث أعلن وفاته، وأفادت الأنباء أنه توفي بسبب سكتة قلبية.