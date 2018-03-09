بالفيديو.. فتاة تنفذ مقلبا طريفا في أمها

متابعات(صدى):

نشرت فتاة مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ، يرصد لحظة إصابة والدتها بحالة من الغضب والذعر عقب تنفيذها مقلبا طريفا بها.

أظهر مقطع الفيديو ، لحظة دخول الأم إلى المطبخ وحاولت فتح الصنبور ولكن انفجرت المياه في وجهها مما تسبب في غرق ملابسها، وراحت الفتاة تضحك ساخرة من والدتها التي انتابها غضب شديد.