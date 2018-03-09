بالفيديو.. فتاة تنفذ مقلبا طريفا في أمها
نشرت فتاة مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ، يرصد لحظة إصابة والدتها بحالة من الغضب والذعر عقب تنفيذها مقلبا طريفا بها.
أظهر مقطع الفيديو ، لحظة دخول الأم إلى المطبخ وحاولت فتح الصنبور ولكن انفجرت المياه في وجهها مما تسبب في غرق ملابسها، وراحت الفتاة تضحك ساخرة من والدتها التي انتابها غضب شديد.
Mema falls for classic sink prank
Thank you to all the woman young and old who make us laugh so much. This one is for you. Happy International Women's Day!
Posted by Funny Videos on Wednesday, March 7, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43696 ] نشر منذ 40 دقيقة
مالتس حق ياناتاليا ,,
,, عيب عليتس ويش سويتي باالعجوز ,,,