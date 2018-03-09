الوزارات تتهرب من مسؤولية ارتفاع سعر الأعلاف.. والأزمة تتزايد

حمود العنزي(صدى):

تهرَّبت وزارات التجارة والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، من مسؤوليتهم تجاه تلاعب العمالة الوافدة بأسعار الأعلاف، حيث ألقت كل منهم المسؤولية على الأخرى.

وكشف قسم الإعلام بالتجارة، أن كل ما يتعلق بإنتاج وبيع الأعلاف والرقابة عليها، من اختصاص البيئة، فيما أوضح مسؤولي البيئة أن الأسواق مهمة البلديات، وقد أشار المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، إلى أن الأمر ليس من اختصاصهم.

ويأتي ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار بيع الأعلاف مع سيطرة العمالة الوافدة، حيث أكد رئيس رابطة مربي مواشي المملكة سعود الهفتاء، أن العمالة لديها طرقاً كثيرة تتمثل في شراء المحصول قبل الحصاد، وبتلبينه بمقاسات وأوزان صغيرة وبسعر مرتفع.