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رغد صدام حسين تنفي تصريحات نسبت لها عن أحوال العرب من بعد والدها

رغد صدام حسين تنفي تصريحات نسبت لها عن أحوال العرب من بعد والدها
بغداد(صدى):

أكدت رغد صدام حسين، أنها لم تُصرح بأن جنود إيران هم ” أذناب الفرس ” وعبدة الطاغوت ” ، الذين رفض صدام الانحناء لهم، في ثمانينيات القرن الماضي.

وأشارت ” رغد ” إلى أنه لا صحة لما تم نشره في وسائل الإعلام حول والدها وأحوال العرب من بعده.

يشار إلى أنه تم نشر في حساب منسول لـ ” رغد ” صورة لجنود عراقيين في أعقاب الانتصار على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، معلقة : ” أبناء فارس ومرتزقتهم يستحيل ان ينسوا هذا اليوم فهو يوم النصر العظيم والذي تم فيه سحق جماجمهم اللعينة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43696 ] نشر منذ 47 دقيقة

حتى وان كان نشرته رغد ، فهي ماقالت إلا الصحيح ,,

,, او قيل على لسانها ,, وين المشكله ….؟

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 47 دقيقة

وين المشكله لو ذكرتيهم يعني الجماعه صاروا يتحسسون من الكلام عليهم لعنة الله

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