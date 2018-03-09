رغد صدام حسين تنفي تصريحات نسبت لها عن أحوال العرب من بعد والدها

بغداد(صدى):

أكدت رغد صدام حسين، أنها لم تُصرح بأن جنود إيران هم ” أذناب الفرس ” وعبدة الطاغوت ” ، الذين رفض صدام الانحناء لهم، في ثمانينيات القرن الماضي.

وأشارت ” رغد ” إلى أنه لا صحة لما تم نشره في وسائل الإعلام حول والدها وأحوال العرب من بعده.

يشار إلى أنه تم نشر في حساب منسول لـ ” رغد ” صورة لجنود عراقيين في أعقاب الانتصار على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، معلقة : ” أبناء فارس ومرتزقتهم يستحيل ان ينسوا هذا اليوم فهو يوم النصر العظيم والذي تم فيه سحق جماجمهم اللعينة ” .