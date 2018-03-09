أمير الحدود الشمالية يتفاعل مع قضية مواطن بعرعر

نايف السالم(صدى):

تفاعل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، مع قضية مواطن بعرعر، تضرر من تطاير الأسفلت داخل منزله، حيث وجه بضرورة معالجة مشكلة المواطن، وألزم المقاول المنفذ، لمشروع السفلتة بجوار المنزل، باستئجار شقة سكنية للمواطن، حتى الانتهاء من المشروع.

وأصدرت الإمارة بيان صحفي، أوضحت فيه أنه تم توجيه أمانة المنطقة؛ بإجراء معالجة فورية، لمنزل المواطن المتضرر بحي الفيصلية، واستئجار شقة سكنية، له حتى انتهاء إعمال الصيانة، وتحميل المقاول كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

ونشر المواطن مقطع فيديو، عبر فيه عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على تدخله والتوجيه بإصلاح الأضرار، وتوفير سكن مؤقت له، حتى الانتهاء من المشروع ومعالجة الأضرار.

