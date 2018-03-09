الهبوط يلاحق ” بتكوين ” في ظل تراجع جماعي للعملات الرقمية

عواصم عالمية(صدى):

شهدت تعاملات اليوم الجمعة، مواصلة ” بتكوين ” لهبوطها الحاد، حيث تراجعت أدنى 9 آلاف دولار.

وفقدت ” بتكوين ” خلال، تعاملات اليوم الجمعة، نحو ألف دولار خلال الساعات الاولى، بجانب التراجع الجماعي للعملات الرقمية، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لها 342 مليار دولار.

وسجلت ” بتكوين ” انخفاض بنسبة 9.85% إلى 8383 دولارًا، بينما تراجعت ” إثريوم ” بنسبة 7.55% إلى 650 دولارًا، وهبطت ” الريبل ” بنسبة 9.25% إلى 75 سنتًا، فيما انخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 9.50% إلى 939 دولارًا.