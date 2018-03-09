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سيدة فاقدة للذاكرة تبكي يوميا لتذكرها طلاقها

سيدة فاقدة للذاكرة تبكي يوميا لتذكرها طلاقها
موسكو(صدى):

تعيش سيدة روسية تُدعى ” فيرونيكا ميسشيرياكوفا ” حالة مأساوية، حيث تعرضت للإصابة بمرض نادر أفقدها ذاكرتها، واسفر عن بكائها يومياً لتذكرها طلاقها من زوجها.

وتعاني فيرونيكا من البورفيريا التي تؤثر في المقام الأول على الجهاز العصبي، ولديها فقدان ذاكرة قصير المدى وشلل في الأطراف؛ ونتيجة لذلك لا تتذكر سوى أنها تطلقت من زوجها في نوفمبر من العام الماضي.

وكشفت وسائل إعلام روسية، أن فيرونيكا تبدأ يومها معتقدة أن زوجها في العمل، وعندما لا يأتي ليلا والدتها تخبرها أنها تطلقت ويبدأ بكائها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43696 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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