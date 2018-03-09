الحقيقة وراء صرف بدل سكن لموظفي الدولة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن الموافقة على صرف بدل سكن لموظفي الدولة بقيمة راتب 3 شهور سنوياً، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء نهائياً.

وأوضحت المصادر، أن الأنباء التي تداولت في هذا الشأن لا تمت للحقيقة بأي صلة، مشيرة إلى أنها عبارة عن خبر نشر في إحدى الصحف المحلية فقط.

يذكر أن المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى، كان قد قدَّم توصية عام 1432 هــ، مطالباً فيها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً.