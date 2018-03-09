الحقيقة وراء صرف بدل سكن لموظفي الدولة
كشفت مصادر، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن الموافقة على صرف بدل سكن لموظفي الدولة بقيمة راتب 3 شهور سنوياً، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء نهائياً.
وأوضحت المصادر، أن الأنباء التي تداولت في هذا الشأن لا تمت للحقيقة بأي صلة، مشيرة إلى أنها عبارة عن خبر نشر في إحدى الصحف المحلية فقط.
يذكر أن المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى، كان قد قدَّم توصية عام 1432 هــ، مطالباً فيها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً.
الشاعر[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
خلونا نفرح طيب حتى لوكان موصحيح
القرشي[ عدد التعليقات: 2172 ] نشر منذ 1 ساعة
ما اجمله من خبر وما اروعه من قرار لو تم فالمواطن يستاهل والدولة اعزها الله ماتقصر إن شاء الله .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43696 ] نشر منذ 43 دقيقة
اتغطى كويس وانت نايم ياابني ,,
,, ورفِّض المخده شوي لاتنخنق وتجيلك كوابيس ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25945 ] نشر منذ 31 دقيقة
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غليص[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 22 دقيقة
ليته اصدق اشاعه كل الاشاعات السابقه لا نتمناها ان تتحقق لأنها تضر بالمواطن والوطن الى هذى بيتفع المواطن هههخ فنتمنى ان يتحقق
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 20 دقيقة
مانريده ؛ والسبب سترتفع الإجارات وهي مرتفعة بما يكفي .
ليتهم يسهلون إجراءات البناء ، ويسهلون على الناس إجراءات ٥٠٠٠٠٠ ريال من البنك العقاري وكفى .
لكن تعقيد في تعقيد عقّد الله حياتهم
مسؤولون ووزراء يعيشون في مساكن فارهة ولايعلمون عن بعض الناس المحتاجة المحتاجة المحتاجة .