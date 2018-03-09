نساء المملكة تشكل 60% من المستخدمين للتسوق الإلكتروني

حمود العنزي(صدى):

أوضحت أحد الدراسات الحديثة، أن نساء المملكة، من جيل الألفية، لهن تأثير على نمو التجارة الإلكترونية، في المملكة؛ لأن المرأة تشكل 60٪، من المستخدمين لـ ” التسوق الإلكتروني ” ، كما أشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 50٪ ، من المشترين المتكررين، على منصة البقالة الإلكترونية من النساء.

وفي هذا السياق، قال ماجد بن محمد الطحان، الرئيس التنفيذي لـ ” aym ” : ” إننا سعداء أن النساء، من جيل الألفية في المملكة، يساهمن في نمو التجارة الإلكترونية، في المملكة، وأن المزيد من النساء لا ينضممن إلى القوى العاملة، فحسب بل يتولين مناصب قيادية رئيسية ” .

وتابع: ” نحتفل باليوم العالمي للمرأة، من خلال السعي لخدمتهن بطريقة صغيرة ذات مغزى، وبتوفير إمكانية الشراء بسهولة عبر الإنترنت، بنقرة زر واحدة، ما يبرز دور المرأة الشابة، في تغيير سلوك المستهلك ” .