الاعتراض على عدم الأهلية بحساب المواطن يسير في اتجاهين

عادل الحربي(صدى):

أوضحت خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن، أن هناك اتجاهين يتم اتخاذهم عند التقدم باعتراض على عدم الأهلية أو التقدم بالشكوى على قيمة الدعم ببرنامج حساب المواطن.

وأشار حساب خدمة العملاء على موقع ” تويتر ” ، إلى أن الاتجاه الأول هو قبول الأمر، حيث يتم إعادة الصرف بأثر رجعي، وفقاً للقواعد.

ولفتت إلى أن الاتجاه الثاني، هو رفض الاعتراض، مشيرة إلى أن الرفض يتم بناء على معلومات وبيانات لدى برنامج حساب المواطن، مؤكدة أنه يمكن للمتضرر إعادة تقديم الاعتراض خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض المرفوض.