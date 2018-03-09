الحد الأدنى للتسجيل في التأمينات الاجتماعية 15 عاما

عادل الحربي(صدى):

صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى للتسجيل في التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا، مشيرة إلى أنه من شروط صرف المستحقات، ترك العمل.

وأوضحت المؤسسة إلى ضرورة، إلزام صاحب العمل، بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات المرخص بها، وذلك بموجب نظام العمل، ملفتة الانتباه إلى أن اعتماد السداد في نظام التأمينات خلال 24 ساعة.

ويجدر الإشارة إلى أن النظام، لم يحدد حدًّا أقصى للعمر، من أجل التوظيف، مبينة أن صرف تعويض البطالة، مرهون بترك العمل؛ لسبب خارج عن إرادة الموظف، وليس استقالة.

وبالتطرق للتفاصيل، يصرف تعويض ساند لمدة 12 شهرًا بواقع 60 %، من راتب الشهور الثلاثة الأولى، و50 % من بقية الشهور، ويمكن أن يستحق لأكثر من مرة، وتبلغ حصة صاحب العمل في التأمينات 12 % والموظف 10 %، من بينها 1 % لتعويض البطالة.