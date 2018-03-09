معاناة النصر والعميد قبل قمة الجولة الـ 24

نواف السالم(صدى):

يواصل الاتحاد تلقي ضربات موجعة، حيث مازال شبح الإصابة يلاحق لاعبيه على الرغم من تحسن حالة فهد الإنصاري.

ويعاني المحترف المصري محمود كهربا من الإصابة التي من المتوقع أن تبعده عن المشاركة في مواجهة النصر غدا في إطارالجولة الـ 24 من دوري المحترفين.

وعلى جانب أخر يسعى لويس سييرا المدير الفني للعميد أن يسد الفراغات بين صفوف فريقه قبل مواجهة الغد؛ في ظل المعاناة النفسية للفريق بعد الهزائم المتلاحقة والقاسية.

وفي المقابل يعاني النصر من فقدان خدمات لاعبه محمد السهلاوي، غدًا أمام الاتحاد؛ إثر إصابته حيث أوضحت فحوصات طبية أنه في حاجة لراحة 5 ايام.