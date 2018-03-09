جاكلين فرناندز: دخولي عالم بوليوود جاء بالصدفة

نورة الشهري(صدى):

أكدت نجمة بوليوود الشهيرة جاكلين فرناندز، أنها كانت تحلم دائمًا أن تكون فنانة، إلا أن خطوة دخولها عالم ” بوليوود ” جاءت بالصدفة ولم يكن مخططًا لها على الإطلاق، وهو التصريح الذي تناقله عدد كبير من المواقع الفنية.

حيث صرحت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا: ” أنها منذ سن مبكرة كنت أحلم دائمًا بأن أكون فنانة، أريد أن أروى القصص، واجعل الجميع حولي يضحك، بالنسبة لي لم يكن في تخطيطي أن أقوم بالتمثيل بأحد الأفلام لكن كل ذلك كان من أجل السعادة الشخصية التي تأتي مع الفن “.

والجدير بالذكر أن جاكلين فرناندز قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة، ومن أبرزها: ” Definition of Fear ” و ” Dishoom ” و” A Flying Jatt ” و ” A Gentleman ” ، وغيرهم.