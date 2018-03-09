” الفالح ” ينقل قلق المملكة من طرح أسهم أرامكو في بورصة نيويورك
نقل وزير الطاقة، خالد الفالح، إلى بريطانيا، قلق المملكة من طرح جزء من أسهم شركة النفط السعودية، للاكتتاب في بورصة نيويورك، قائلاً : ” يمكنني القول إن الدعاوى مصدر كبير للقلق في الولايات المتحدة ” .
جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة CNN في لندن، حيث أوضح أن الاتهامات الموجهة للشركة بشأن تأثير منتجاتها في الاحتباس الحراري هي اتهامات ” عبثية ” ، في إشارة إلى قرار نيويورك بمقاضاة 5 شركات نفطية كبرى؛ لهذه الأمر.
وتابع ” الفالح ” ، أن بورصة لندن تعد واحدة من الأفضل في العالم، ولها قواعد منظمة جيداً، مؤكداً أن المملكة ما زالت تنظر في إمكانية طرح أسهم أرامكو في بورصة لندن وبورصة نيويورك وبورصات أخرى.
0زائر[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 43 دقيقة
حكي بعا رين البدو مسوين ازمه عالميه مزبلة التاريخ تنتظركم .