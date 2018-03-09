” الفالح ” ينقل قلق المملكة من طرح أسهم أرامكو في بورصة نيويورك

علي القحطاني(صدى):

نقل وزير الطاقة، خالد الفالح، إلى بريطانيا، قلق المملكة من طرح جزء من أسهم شركة النفط السعودية، للاكتتاب في بورصة نيويورك، قائلاً : ” يمكنني القول إن الدعاوى مصدر كبير للقلق في الولايات المتحدة ” .

جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة CNN في لندن، حيث أوضح أن الاتهامات الموجهة للشركة بشأن تأثير منتجاتها في الاحتباس الحراري هي اتهامات ” عبثية ” ، في إشارة إلى قرار نيويورك بمقاضاة 5 شركات نفطية كبرى؛ لهذه الأمر.

وتابع ” الفالح ” ، أن بورصة لندن تعد واحدة من الأفضل في العالم، ولها قواعد منظمة جيداً، مؤكداً أن المملكة ما زالت تنظر في إمكانية طرح أسهم أرامكو في بورصة لندن وبورصة نيويورك وبورصات أخرى.