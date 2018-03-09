” حقوق الإنسان ” : المملكة اتخذت إجراءات عملية في تعزيز دور المرأة

حمود العنزي(صدى):

صرحت هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة أخذت العديد من الإجراءات، وأصدرت العديد من التشريعات؛ بهدف معالجة بعض التحديات، وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها، التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وأصدرت الهيئة، أمس الخميس، بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أوضحت فيه أن المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى العمل، على تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة، التي قد تمثل عائقًا يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير، في مجال التوعية بحقوق الإنسان، والتربية عليها.

وأضافت الهيئة في بيانها: ” يأتي هذا اليوم والمرأة السعودية، تحظى بمكانة عالية بفضل الله، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” ، كما أشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 الطموحة، أتت ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية، وتنموية؛ تعزز مشاركة المرأة في البناء والتنمية، وتمكنها من القيام بدورها التنموي المناط بها.