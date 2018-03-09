أرامكو تكشف عن خطط ضخمة للاستثمار خلال العشرة القادمة

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس أرامكو السعودية أمين بن حسن الناصر، عن تخطيط الشركة لخططًا ضخمة؛ خلال العشرة القادمة.

وأوضح “الناصر” خلال المشاركة في منتدى ” الرؤساء التنفيذيين السعودي – البريطاني”، أن خطط الاستثمار التي تجهز لها الشركة تضمن عددًا من المشاريع العالمية الكبرى ، مضيفًا أنه سيكون لقطاع الأعمال البريطاني دور كبير في تلك المشاريع.

وقال: ” هناك الكثير من فرص الشراكة والتعاون في إطار رؤية السعودية، ليس فقط في قطاع النفط والغاز، وإنما في قطاعات البنية التحتية، والتصنيع، والخدمات الصناعية أيضًا، والتي تُعد قطاعات مهمة لإدارة وتشغيل أعمال شركة بحجم ومكانة أرامكو السعودية”.

ولفت إلى أن أرامكو أنفقت نحو 10 مليارات دولار خلال الأعوام العشرة الماضية على عقود خدمات ومنتجات مع شركات بريطانية، موضحًا أن هناك ما يقرب من 4 آلاف شركة بريطانية مسجلة كمُورد أو مقاول.

وتابع: هناك أكثر من 200 عقد سار حاليًا مع شركات بريطانية في مجالات مختلفة تشمل الهندسة، والإنشاءات، ومعدات الحفر وتوليد الطاقة، وخدمات إدارة الجودة”.

يجدر الإشارة إلى أن أرامكو السعودية وقعت مذكرات تفاهم مع كل من شركة “رويال دوتش شِل”، والمعهد الملكي للعلاقات الدولية “تشاتام هاوس”، وجامعة إمبيريال كوليدج لندن، ومعهد اللحام “تي دبليو أي”.