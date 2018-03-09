بحث سبل الحد من الممارسات الدينية الخاطئة بمساجد الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمحافظة الطائف، الدكتور علي آل زايد، والمدير العام للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف الشيخ عبد العزيز بن بخيت المدرع، ببحث سبل الحد من الممارسات الدينية الخاطئة، التي يقوم بها بعض زوار المساجد التاريخية، في الطائف، ووضع حلول عاجلة؛ لاحتواء تلك الممارسات المبتدعة، بعدما لوحظ مؤخرًا، قيام البعض بممارسات دينية خاطئة.

ويجدر الإشارة إلى أن الطائف، تضم سلسلة من المساجد التاريخية القديمة، التي يقبل عليها الزوار، من مختلف الجنسيات، وقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإطلاق مبادرة؛ لتعزيز دور المرشدين السياحيين، خلال اصطحاب الزوار في الجولات السياحية.