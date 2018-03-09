تسليم الجواز خلال 72 ساعة والإصدار والتجديد عبر 26 مقرا بمكة

نايف السالم(صدى):

صرَّح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي، عن إمكانية إصدار وتجديد جواز السفر عبر 26 مقراً بمحافظات المنطقة، منها 14 مقراً بجدة.

وأكد ” الحربي ” ، أن تسليم الجواز يتم خلال 72 ساعة بعد دفع الرسوم الخاصة بالبريد وهي 15 ريالاً، مشيراً إلى أن الهدف من الخطوة التسهيل على المواطنين، خاصة الذين يسكنون في أماكن لا يوجد بها مقرات.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تسريع عجلة الوصول للمستفيد، وترسيخ الحكومة الإلكترونية، موضحاً أنه بإمكان المواطنين بعد طلب الإصدار أو التجديد عبر أبشر مراجعة أقرب مكتب بريد لديه وتسليمه مستنداته ليتم إنهاء إجراءاتها خلال 72.