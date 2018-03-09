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بالفيديو.. سقوط شاب في المياه لحظة خضوعه لجلسة تصوير

بالفيديو.. سقوط شاب في المياه لحظة خضوعه لجلسة تصوير
متابعات(صدى):

سقط شاب بطريقة مروعة في المياه لحظة خضوعه لجلسة تصوير ، ما وضعه بموقف محرج .

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” شاب يخضع لجلسة تصوير، حيث وقف على حافة البحر، وراح المصور يلتقط الصور له، ولكن طارت قبعته من شدة الهواء مما تسبب في انزلاق قدمه وسقوطه في المياه.

What showing off gets you 😂

The perfect spot for a dope profile pic…..to go completely wrong

Posted by Funny Videos on Tuesday, March 6, 2018


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43696 ] نشر منذ 30 دقيقة

القبعه كبيره على راسه ,,

,, بعدين الهوا غلاب ,,

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