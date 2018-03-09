بالفيديو.. سقوط شاب في المياه لحظة خضوعه لجلسة تصوير

متابعات(صدى):

سقط شاب بطريقة مروعة في المياه لحظة خضوعه لجلسة تصوير ، ما وضعه بموقف محرج .

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” شاب يخضع لجلسة تصوير، حيث وقف على حافة البحر، وراح المصور يلتقط الصور له، ولكن طارت قبعته من شدة الهواء مما تسبب في انزلاق قدمه وسقوطه في المياه.