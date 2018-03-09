بالفيديو.. سقوط شاب في المياه لحظة خضوعه لجلسة تصوير
سقط شاب بطريقة مروعة في المياه لحظة خضوعه لجلسة تصوير ، ما وضعه بموقف محرج .
أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” شاب يخضع لجلسة تصوير، حيث وقف على حافة البحر، وراح المصور يلتقط الصور له، ولكن طارت قبعته من شدة الهواء مما تسبب في انزلاق قدمه وسقوطه في المياه.
The perfect spot for a dope profile pic…..to go completely wrong
Posted by Funny Videos on Tuesday, March 6, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43696 ] نشر منذ 30 دقيقة
القبعه كبيره على راسه ,,
,, بعدين الهوا غلاب ,,