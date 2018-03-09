توقعات بنمو مبيعات السيارات بالمملكة بنسبة 9 %

عادل الحربي(صدى):

أبدت ” بي.دبليو.سي ” للخدمات الاستشارية، توقعاتها بنمو مبيعات، وتأجير السيارات بالمملكة، بنسبة 9% و4% على التوالي، حتى عام 2025؛ نتيجة لزيادة الطلب من النساء، بعد السماح للمرأة بالقيادة، موضحة أن القرار يوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، ويرفع الاستثمار في تطوير البنية التحتية للطرق.

وذكرت ” بي.دبليو.سي ” في تقريرها الصادر، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنه من المتوقع، أن يسجل قطاع التأمين على السيارات نموًا بنسبة 9%، سنويًا خلال الفترة بين 2017 و2020؛ ليصل إلى 30 مليار ريال، ” ثمانية مليارات دولار ” .

ويجدر الإشارة إلى أن ” بي.دبليو.سي ” ، تتوقع أن تتمكن 20% من النساء، في المملكة، من قيادة السيارة وفقًا للعمر والدخل في عام 2020، بما يعادل ثلاثة ملايين سيدة.