الأهلي في مهمة الإطاحة بالزعيم أمام القادسية..3 مباريات تشعل الجولة الـ24
تستكمل الجولة الـ 24 من دوري المحترفين، اليوم الجمعة، مبارياتها بـ 3 مواجهات نارية.
ويلتقي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، نظيره القادسية القابع في المركز الـ 12 في تمام الساعة 8:30 مساءً على ملعب الأمير سعود بن جلوي.
وعلى جاب أخرى يلتقي صاحب المركز الأول الزعيم، نظيرة الاتفاق صاحب المركز التاسع، على ملعب محمد بن فهد في تمام الساعة 8:30 مساءً .
ويواجه أحد صاحب المركز الـ 13 نظيرة الرائد صاحب المركز الـ 14، في مباراة الهروب من الهبوط في تمام الساعة 7:10 مساءً على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية.
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق يارب ياكريم وباذنك يارحمن يارحيم فوز الملكي الراقي الاهلي يارب يارب يارب اللهم امين
اللي كتب الموضوع لك كل تقدير واحترام انت قلت النادي الاهلي بدون ذكر لقب له
ام الهلال سبحان الله ذكرت لقبه الزعيم بطلو تفرقه بين النوادي خلونا نحب بعض