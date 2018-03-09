الأهلي في مهمة الإطاحة بالزعيم أمام القادسية..3 مباريات تشعل الجولة الـ24

ماجد محمد(صدى):

تستكمل الجولة الـ 24 من دوري المحترفين، اليوم الجمعة، مبارياتها بـ 3 مواجهات نارية.

ويلتقي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، نظيره القادسية القابع في المركز الـ 12 في تمام الساعة 8:30 مساءً على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وعلى جاب أخرى يلتقي صاحب المركز الأول الزعيم، نظيرة الاتفاق صاحب المركز التاسع، على ملعب محمد بن فهد في تمام الساعة 8:30 مساءً .

ويواجه أحد صاحب المركز الـ 13 نظيرة الرائد صاحب المركز الـ 14، في مباراة الهروب من الهبوط في تمام الساعة 7:10 مساءً على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية.