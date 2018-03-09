اليابان تنتقد فرض أمريكا رسوم على استيراد الصلب والألمنيوم

طوكيو(صدى):

انتقدت اليابان، اليوم الجمعة، الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة، على استيراد الصلب والألمنيوم، ووصفتها بالـ ” مؤسفة ” ، قائلة: ” هذا الإجراء يمكن أن يكون له تأثير خطير، على العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن ” .

وأصدر وزير الخارجية الياباني، تارو كانو، بيان، قال فيه: ” سنتخذ التدابير المناسبة، بعد أن ندرس بعناية النتائج المترتبة، لهذه الرسوم، على الاقتصاد الياباني ” ، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون له أثر خطير على العلاقات الاقتصادية، بين الحلفيين، اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ” .

يُذكر أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ان، صرح بأن فرنسا تأسف، لإعلان ” ترامب ” ، فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.