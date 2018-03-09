هذه هي شقيقة زعيم ” داعش ” المحكوم عليها بالشنق

بغداد(صدى):

منذ أيام، قُضي أن يكون مصير شقيقة الزعيم، القتل شنقاً، فـ ” أخت الشيخ ” كما يناديها أعضاء تنظيم ” داعش ” الإرهابي ” أبو بكر البغدادي، حكم عليها القضاء العراقي عليها بهذا الحكم.

وتعد نجلاء داوود محمد، صاحبة الـ41 عاماً، هي واحدة من أبرز قياديي التنظيم؛ نظراً لأن أخيها هو ثاني زعيم له، كما أن زوجها عبد محمد حسن، هو الناقل العام في التنظيم قبل أن يعتقل من قبل القوات العراقية.

تنحدر ” أخت الشيخ ” من أصول عراقية، فقضت حياتها في قضاء حديثة التابع لمحافظة الأنبار غرب العراق.