العقاري يسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن

علي القحطاني (صدى):

يسعى صندوق التنمية العقارية، إلى إصلاح قطاع التمويل في المملكة؛ بهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.

وكان وزير الإسكان، ماجد الحقيل، قد صرَّح بأن دور الحكومة يتركز على تقليل التكلفة وضمان الحصول على القروض ببرنامج دعم ضمانات القروض بمقدار 18 مليار ريال؛ لتمكين المواطنين من الحصول على تمويل لشراء المساكن.

ويشار إلى أن الصندوق العقاري، كان قد أشار إلى أن مؤتمر ” تمويل الإسكان في السعودية ” هو الأول من نوعه بالمملكة و يسلط الضوء على الإصلاحات الجارية في سوق قطاع تمويل الإسكان.