بالفيديو.. حاولت النجاة من حريق هائل فسقطت من الدور السادس

أنقرة(صدى):

شهد فندق سياحي بمدينة إزمير التركية ، حادث مؤسف حيث سقطت سيدة من الدور السادس بالفندق وهي تحاول الهروب من حريق هائل بغرفتها .

وأظهر مقطع فيديو امرأتين محاصرتين في الشرفة، حيث حاولت إحداهما التسلق خارج شرفة لتنجو بحياتها إلا أنها فقدت قبضتها وسقطت من الطابق السادس على الأرض، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة.

وكشف وسائل إعلام تركية ، أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بسبب استنشاق الدخان، ويعتقد أن جميع من في الفندق تمكنوا من الفرار.

وأضافت أن سبب الحريق انفجار هاتف محمول واشتعال النيران في ستارة غرفة.