غيرة نسائية تتسبب في إشعال مشاجرة بأحد المطاعم

خالد الظفيري(صدى):

اشتعلت مشاجرة نسائية، في أحد المطاعم في الكويت؛ وذلك بعد أن شعرت مواطنة، أن هناك فتاة في المطعم ترصد زوجها، وتسعى لمغازلته، فما كان منها إلا أن طالبتها بمغادرة المكان، ثم اعتدت عليها بالضرب.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت كويتية وزوجها، يتناولان وجبة العشاء في أحد المطاعم، فرصدت الكويتية فتاتين جالستين خلف طاولتهما، وكانت إحداهما لا ترفع بصرها عن زوجها، وقد استشعرت أن الفتاة ترغب بمحادثة زوجها، مشيرة إلى أنها التفتت فرأتها تلوّح له بيدها.

وتوجهت الزوجة إليها ووبَّختها على تصرفها، ثم طالبتها بمغادرة المطعم، والكف عن إغواء زوجها، الأمر الذي قُوبل بالرفض من قِبل الفتاة، فما كان من الزوجة إلا أن ضربتها على وجهها، حتى تدخل الزوج وسيطر على الموقف.

يُذكر أن إدارة المطعم، قامت بإبلاغ الداخلية عن الواقعة، فتم اقتياد الزوجة والفتاة إلى المخفر للتحقيق.