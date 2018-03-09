هيئة الهلال الأحمر السعودي تفتتح ثلاثة مراكز إسعافية بالرياض

عادل الحربي (صدى):

افتتح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني أمس, ثلاثة مراكز إسعافية بمدينة الرياض بدأت في تقديم خدماتها الإسعافية هي: مركز عكاظ بجنوب الرياض ومركز السلام بشرق الرياض ومركز إسعاف الرمال بشمال الرياض.

وتم تجهيز هذه المراكز بفرق إسعافية متكاملة تعمل على مدار الساعة بأفضل الكوادر الفنية المدربة التي تملك خبرة كافيه في الميدان للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية, إضافة لسيارات الإسعاف المجهزة بالمعدات الطبية الحديثة التي تستخدم في حالات الطوارئ سواء الإصابات أو المرضية، كما تم تهيئة المركز بشكل جيد وتهيئة الجو الصحي للعمل لتحفيز العاملين لأفضل أداء يمكن تقديمة لطالبي خدمات الهيئة الإسعافية.

ويأتي افتتاح هذه المراكز في ظل متابعة الهيئة للكثافة السكانية بمدينة الرياض والدراسات التي تمت على أساس كثافة طلب الخدمات الإسعافية لكل حي بالرياض حيث تسعى الهيئة لفك الضغط على بعض المراكز من خلال إنشاء مراكز داعمه لها في أحياء قريبه منها وذات كثافة في طلب الخدمة الإسعافية، وتسعى هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض في تغطية المنطقة بالشكل الذي يتناسب مع تزايد الطلب على الخدمة الإسعافية على مستوى من خلال التوسع بالمراكز الإسعافية المجهزة بالكامل التي تأتي ضمن خطط الهيئة خلال هذا العام.

من جهة ثانية, أوضح مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض, أن العمل مستمر من خلال عمل الدراسات والخطط للازمة لاحتياجات المنطقة والمحافظات والهجر التابعة لها, بالإضافة للطرق السريعة لافتتاح مراكز لتقديم الخدمات الإسعافية، وإكمال الشبكة الإسعافية على مستوى المنطقة وتحديثها بشكل سنوي حتى تصل خدمات الهيئة لجميع شرائح المجتمع.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الهيئة ترصد جميع النقص الحاصل في الهجر النائية والقرى والطرق السريع من خلال فريق عمل متكامل يقوم بدارسة أولوية افتتاح المراكز الإسعافية من حيث التغطية والكثافة السكانية وعدد الحوادث, مؤكدا متابعة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بشكل مستمر من خلال توجيهاته المستمرة في تطوير الخدمات الإسعافية بما يتوافق مع توجهات الدولة في تطوير البنى التحتية للخدمات في المملكة.