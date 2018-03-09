موقف غريب من سهير رمزي لتبرير ظهورها بدون حجاب!

نورة الشهري (صدى):

أثارت الفنانة المصرية سهير رمزي، جدلا واسعا بعد ظهورها الأخير في عيد ميلادها وسط مجموعة من زملائها وأصدقائها بشكل أعاد مرة أخرى الجدل الخاص بحجابها.

واستغنت سهيرـ عن حجابها وظهرت مرتدية قبعة، ليتكرر الحديث من جديد حول ذلك الأمر، وتطرح التساؤلات حول ابتعادها عن الحجاب الذي ترتديه منذ أكثر من 20 عاما.

ورفضت سهير الرد على الانتقادات التي طالتها من الجمهور.

غير أنها تعرضت لأزمة مشابهة في أغسطس الماضي، حينما التقطت صورة لها بمنطقة الساحل الشمالي، حيث كانت تستجم بصحبة زوجها وزميلتها الفنانة نادية الجندي، وظهرت وقتها وهي ترتدي القبعة، لتواجه الانتقادات.