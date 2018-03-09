بلدية الخبر ترصد 950 مخالفة وتغلق 20 منشأة خلال الشهر الماضي

حمودى العنزي(صدى):

رصدت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر 950 مخالفة، خلال الشهر الماضي، ضمن حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية, إذ بلغ عدد المحلات التي تم زيارتها 650 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها خلال الفترة ذاتها 20 منشأة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن صحة البيئة نظمت عددا من الحملات الميدانية الرقابية والتوعوية للتأكد من الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة، والوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة لممارسة النشاط, مفيداً أن الحملات استهدفت رفع المستوى الصحي للمنشآت العاملة وحصر المنشآت غير الملتزمة، ووضع خطة لمتابعتها ضمن الحملات التي تنظم لاحقاً .

وأبان أن الحملات هدفت للتأكد من الرخص وتوفر البطاقات الصحية للعاملين ونظافتهم الشخصية واستيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية ومتابعة تاريخ وصلاحية انتهاء المواد الغذائية لتلافي أي مخالفات قد تحصل، وتصحيح أوضاع المحلات المخالفة، مؤكدا أنه لا توجد استثناءات لدى المراقبين حيث أن الأنظمة تطبق على جميع المنشآت الصحية التي يجب عليها الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة .

ودعا المهندس الزايدي في الوقت ذاته, إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبلهم؛ للوقوف عليها ومعالجتها فورا، عبر القنوات التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى.