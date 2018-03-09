بالصور.. فتيات تركضن في شوارع جدة احتفالا باليوم العالمي للمرأة

نايف السالم(صدى):

احتفلت أمس الحميس مجموعة من النساء باليوم العالمى للمرأة فى شوارع مدينة جدة السعودية عن طريق تنظيم ماراثون للركض.

جاء ذلك فى إطار مجموعة من الإصلاحات التى قادها ولى العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان والتى رفعت خلال العام المنصرم عددا من القيود المفروضة على النساء فى المملكة المحافظة.

وبوسع النساء فى السعودية الآن حضور مباريات كرة القدم والمشاركة فى ممارسة الرياضة، وبحلول الصيف سيسمح لهن بقيادة السيارات.