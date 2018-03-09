بالصور.. فتيات تركضن في شوارع جدة احتفالا باليوم العالمي للمرأة
احتفلت أمس الحميس مجموعة من النساء باليوم العالمى للمرأة فى شوارع مدينة جدة السعودية عن طريق تنظيم ماراثون للركض.
جاء ذلك فى إطار مجموعة من الإصلاحات التى قادها ولى العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان والتى رفعت خلال العام المنصرم عددا من القيود المفروضة على النساء فى المملكة المحافظة.
وبوسع النساء فى السعودية الآن حضور مباريات كرة القدم والمشاركة فى ممارسة الرياضة، وبحلول الصيف سيسمح لهن بقيادة السيارات.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 31 دقيقة
اشوى انكم قلتوا نساء بالسعوديه ما قلتوا سعوديات لان اللي واضح ان اشكالهم ما هي مألوفه ومعروفه .. عموما الستر زين والمرأة افضل لها تجلس في بيتها وتترك عنها خرابيط الغرب
مافهمت حاقة[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 28 دقيقة
يعني مهزلة
سمح ولي العهد يعني تتفصخ المراءة وتتعرا وش ذا السماجة مافيه احد يردعهم هالاشكال الفاسدة ترا حنا مسلمين فينا كتاب الله وسنه نبية ماهو كل من هب ودب يطلع لنا شيء غريب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25935 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب