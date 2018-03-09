تحرير جبال الأدمغ بين محافظتى صنعاء ‏والجوف في اليمن

فهمى محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمنى عن نجاح قواته فى تحرير جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية التى تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى أن التقدم المحرز جاء عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالى مديرية ‏نهم التابعة لمحافظة صنعاء ، فيما جاءت المواجهات متزامنًة مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية فى مواقع شرقى تباب الزلال.‏

وذكر المصدر العسكرى اليمنى أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من ‏الميليشيا الحوثية بينهم قيادى ميدانى يكنى أبو زيد الوجيه.‏