” مدني عسير ” يكشف مفاجأة كارثية عن حريق ” عرعر السودة “

محمد بن طحيطح(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، محمد بن عبدالرحيم العاصمي، إن الحريق الذي اشتعل بأشجار العرعر بالسودة أتى على مساحة أولية تقدر بـ 240 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن أعمال الإطفاء لا تزال مستمرة.

وقال العقيد العاصمي إن “مدني أبها” باشر عند الساعة 5.14 من مساء أمس عمليات احتواء وإخماد حريق شب في أعشاب وشجيرات عرعر على طريق السودة السياحي (قرية السقا) بمساحة أولية تقدر بـ 600م × 400م، وتم دعم الموقف بعددٍ من الأفراد والآليات لاستكمال مكافحة الحريق.

وأضاف أن اتساع رقعة الحريق تعود إلى الرياح الشديدة بتلك المواقع المرتفعة، إلى جانب وعورة بعض المواقع بحكم طبيعتها الجبلية، والتي لم تتمكن آليات الفرق المباشرة للحالة من الوصول إليها.

وأشار إلى أن عمليات مكافحة واحتواء الحريق لا تزال مستمرة.

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