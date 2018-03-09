رؤية 2030 تلاقي ترحيب واهتمام قطاعات الأعمال في بريطانيا

علي العنزي(صدى):

شهد اللقاء الذي جمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوزير الخزانة البريطانية، ورواد الأعمال، والرؤساء التنفيذيين استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وجرى خلال لقاء ولي العهد بأبرز الرؤساء التنفيذيين في المملكة المتحدة مناقشة فرص الاستثمار والأعمال الضخمة للشركات البريطانية في السعودية التي تنوع اقتصادها؛ إذ وصل حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة حتى فبراير 2018م ما يقارب 12.5 مليار ريال، كما وصل عدد المشاريع البريطانية 374 مشروعاً تنوعت ما بين المشاريع الخدمية والصناعية والعقارية والعلمية والفنية والتراخيص المؤقتة، وقد استحوذ القطاع الخدمي من هذه الاستثمارات على نصيب الأسد بعدد 285 مشروعاً بتمويل استثماري بلغ نحو ثلاثة مليارات و719 مليون ريال.

فرص الاستثمار الواعدة في السعودية، والتحول الإيجابي الذي تعيشه البلاد حالياً المواكب لتطبيق رؤية ٢٠٣٠، يحظى بترحيب واهتمام قطاعات الأعمال في بريطانيا، الذين يرون فرصاً مواتية لتنمية الاستثمار البريطاني في المملكة.