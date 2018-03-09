حكم نقل وإسعاف الأجانب أو غير المحارم للنساء

حمود العنزي (صدى):

شدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على أن نقل وإسعاف الأجانب أو غير المحارم للنساء واجب إذا لم يكن عندهن وقت الحادث من ينقذهن غيرهم.

وقال “السند” في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: ” الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وقع حادث وفيه نساء وأصيبوا في هذا الحادث، وليس عندهم من يخرجهن من السيارة من محارمها أو من النساء، وهو أجنبي عنها فله ذلك، سواء من رجال الإسعاف أو من رجال المارة، ونحو ذلك لأن هذه حالة اضطرار.

وبيَّن فضيلته أن “حالات الاضطرار تبيح المحظورات كما قال تعالى: “إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ”.