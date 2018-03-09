في يومهن العالمي.. 35% من النساء يتعرضن للعنف على يد شركائهن

متابعات(صدى):

أشارت التقديرات العالمية، في اليوم العالمي للمرأة والتي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل 3 نساء أي 35% من النساء في العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف يكون ذلك على يد شركائهن.

وتعرف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

وعلى الصعيد العالمي هناك نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل النساء على يد الشريك ومن عوامل الخطر التي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد المرأة تدني مستوى التعليم والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو شهادة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة وتعاطي الكحول والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف وعدم المساواة بين الجنسين.