مميزات خرافية في سيارة مرسيدس الجديدة

برلين(صدى):

عرضت شركة مرسيدس الألمانية سيارتها G63 AMG 2019 وذلك في معرض جنيف 2018.

وللسيارة عدة مميزات، فهي بمحرك تيربو مزدوج بسعة 4 لترات و 8 سلندرات ينتج عنه 577 حصانًا وعزم دوران يصل لـ 850 نيوتن- متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، ومن ناحية التسارع فهي تصل من صفر إلى 100 كم / ساعة في 4.5 ثانية، والسرعة القصوى 220 كيلو مترًا بالساعة ويمكن رفعها حسب اختيار العميل لـ 240 كيلو مترًا بالساعة.

وفي مقدمة السيارة يظهر الشبك العامودي، بينما من جانبي السيارة تظهر مخارج العادم الثنائية، ولمسات الكربون فايبر على المرايا وحواف النوافذ، وتظهر اللمسات الفضية على واجهة وخلفية السيارة، وجنوط السيارة تأتي بمقاس 22 إنش.

واهتمت الشركة في داخلية السيارة بالمواد الفاخرة وكذلك نوعية الخشب والجلد المستخدمة في السيارة، وتظهر شاشتي عرض بمقاس 12.3 إنش مخصصتين لعدادات السرعة والنظام الترفيهي.