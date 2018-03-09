6 أفلام سعودية توضح لبريطانيا حضارة المملكة خلال زيارة ولي العهد

عادل الحربي (صدى):

تستمر لليوم الثالث على التوالي الأيام الثقافية السعودية التي تُقام في لندن في الفترة من 7 إلى 9 مارس على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، في نقل صورة السعودية الجديدة، والجوانب المتعددة للثقافة السعودية.

وتشهد بجانب العروض ثلاثية الأبعاد الفريدة، والفقرات الموسيقية الجاذبة، برنامجًا للأفلام السعودية الحاصلة على الجوائز المرموقة، وجاءت 6 أفلام روائية ووثائقية حصيلة العروض السعودية، التي تم اختيارها بعناية؛ لتشكل تنوعًا خصبًا لموضوعات وأبعاد مختلفة تمثل المشهد السينمائي داخل المجتمع السعودي.

وفيما يلي استعراض للأفلام الستة المشاركة: ” الكيف”، و” فضيلة أن تكون لا أحد “، و” شكوى “، و” المغادرون “، و” حياة ملونة “، و” القط “.