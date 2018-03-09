التفاصيل الكاملة لعثور الأمن الأردني على طفل سعودي بإحدى الغابات

ماجد محمد(صدى):

في رحلة نزهة بإحدى الغابات في منطقة عجلون الحرجية بالأردن، فقدت أسرة سعودية طفلا عمره عامان ونصف، وذلك بعد عبورهم حدود المملكة في طريقهم إلى الأردن، لتستغيث العائلة في بلاغ طارئ بالشرطة الأردنية للبحث عنه.

وقال مصدر أمني أردني في تفاصيل الواقعة أن الأسرة السعودية كانت تتنزه بإحدى غابات عجلون بعد وصولهم إلى الأردن، وأثناء ذلك فوجئوا باختفاء طفلهم وسط منطقة حرجية كثيفة الأشجار في منطقة أشتفينا.

وأضاف أن الجهات الأمنية الأردنية تلقت بلاغاً من الأب بالواقعة، وعليه حضرت عناصر الشرطة، وتم تمشيط المنطقة بدوريات راجلة وراكبة وبمشاركة مواطنين أردنيين كانوا في الموقع.

وشاهد مواطن أردني الطفل في أحد المواقع القريبة من مكان اختفائه، وفور ذلك عثرت عليه الدوريات وسلّمته الشرطة لأسرته.