العجلان: زيارة ولي العهد لبريطانيا تعزز العلاقات مع الدول الكبرى

علي العنزي(صدى):

قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “عجلان وإخوانه” محمد بن عبدالعزيز العجلان، إن هناك أهمية كبرى لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمملكة المتحدة الأيام الحالية.

وأوضح العجلان أن الزيارة تأتي لتطوير وتعزيز العلاقات السعودية مع الدول الكبرى، وتعزز الصداقات بين السعودية وتلك الدول”.

وأضاف: “زيارة ولي العهد للمملكة المتحدة تبرز عمق وتاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين؛ كون استمرار هذه العلاقات وتطورها ونموها أمرًا إيجابيًا لمصلحة كلا البلدين بشكل خاص، وللعالم بشكل عام، حيث يشترك البلدان في هموم كثيرة مثل حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والسياسي ومكافحة الإرهاب”.

وأكد “العجلان” أن أهمية الزيارة أبرزها الاستقبال الحافل من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة لسمو ولي العهد، وجدول الزيارة المتضمن العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

وأردف: “الزيارة لها أهمية كبيرة للمنطقة بشكل عام، لتقارب المواقف السعودية البريطانية، والتي تجرم التصرفات الإيرانية العدائية بالمنطقة”.