تدشين لجنة لدراسة طرق توفير الأدوية غالية الثمن بالمملكة

علي العنزي(صدى):

ينشئ المجلس الصحي السعودي لجنة وطنية لدراسة سبل توفير الأدوية ذات الأسعار المرتفعة، والمرتبطة بأمراض السرطان والأمراض الوراثية ومرض تخثر الدم ومرض الكبد الوبائي “c”.

وقالت مصادر إن اللجنة ستقف على مدى توفر تلك الأدوية للمرضى؛ نظراً لصعوبة العثور عليها في الأسواق.

وبّينت أن الهدف من اللجنة هو تكليفها ببِحَث الشركات المنتجة للأدوية على إجراء دراسات إكلينكية لتلك الأدوية بالمملكة، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية في حال توافُر الإمكانات والسبل القانونية؛ أسوة بأدوية إلتهاب الكبد الوبائي وغيرها.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، وستكون قراراتها ملزمة لكل القطاعات.