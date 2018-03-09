الهلال في اختبار صعب للحفاظ الصدارة أمام الاتفاق اليوم

نواف السالم(صدى):

يلتقي الهلال نظيره الاتفاق في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يتصدر الهلال لائحة الترتيب برصيد 49 نقطة.

ويسعى الاتفاق نحو تحقيق الفوز لمواصلة التقدم فى جدول الترتيب، ومواصلة نتائجه الإيجابية فى الفترة الأخيرة، إذ لم يتذوق مرارة الهزيمة سوى مرة واحدة فى آخر 10 مباريات خاضها بمسابقة الدورى.

فى المقابل يسعى الهلال لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما فشل فى تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالى بدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، واحتلاله المركز الأخير فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، وذلك بتحقيق الفوز للاقتراب خطوة أخرى من لقب الدورى السعودى، حيث يتفوق على الأهلى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى مؤمن زكريا بفارق 4 نقاط قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.