الإعلان عن نتائج تحقيقات نقل طالبة بصندوق هايلوكس في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت إدارة تعليم محايل عسير عن نتائج تحقيقاتها بالصورة المتداولة لذهاب مجموعة من الطالبات لمدرستھن ركوباً في الصندوق الخلفي لعربة ھايلوكس؛ بسبب تعطل حافلة الشركة المتعهدة بنقلهن.

وقالت تعليم محايل عسير إن الصورة المتداولة لم يتضح صحتها بعد، ومدى حقيقة اشتراك الطالبات التي ظهرن فيها بمشروع النقل من عدمه، مشيرةً إلى أنها لم تتلق أية شكاوى من أولياء أمور الطالبات بتلك الواقعة.

وأضافت الإدارة أن نقل الطالبات بمركبة غير مطابقة للمواصفات تصرف فردي يخص أولياء أمورهن ولا يمكن تحميل الشركة هذا الأمر، مبينةً أن الحافلة الخاصة بنقل الطالبات جرى وقفها من الشركة لعمل الصيانة اللازمة لها.

وكانت صورة متداولة قد أظهرت مجموعة من الطالبات من محافظة المجاردة وهن يركبن في الصندوق الخلفي لعربة ھايلوكس خلال ذهابهن للمدرسة.

عسير، محايل، ھايلوكس