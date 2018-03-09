بلدية مهد الذهب تتفاعل مع بلاغ مواطن وتعدم خروفا هزيلا قبل ذبحه

نايف السالم(صدى):

تفاعلت بلدية محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة مع بلاغ لأحد المواطنين بقيام أحد المسالخ بتجهيز خروف هزيل لذبحه وتسويقه، مؤكدةً أنها سارعت بإعدامه لعدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي.

وقالت البلدية إنها تعاملت مع بلاغ من الجهات الأمنية بقيام إحدى الملاحم بالمهد بإرسال خروف هزيل للمسلخ من أجل ذبحه وتسويقه، لافتةً إلى أن الفرق الرقابية بالبلدية باشرت البلاغ للتأكد منه والتعامل معه.

وأضافت أنه اتضح لرجال الرقابة والتفتيش أن الخروف غير صالح للاستهلاك الآدمي، مشيرةً إلى أنه تم إعدام الخروف وفق الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.