جوجل يحتفل بانطلاق دورة الألعاب البارالمبية بكوريا الجنوبية

متابعات(صدى):

احتفل محرك البحث جوجل، بدورة الألعاب البارالمبية، والتى من المقرر انطلاقها اليوم بمشاركة 570 رياضياً من 49 دولة، وتستمر حتى يوم 18 من مارس الجارى، فى مدينة بيونجتشانج بكوريا الجنوبية.

وتعتبر الألعاب البارالمبية الشتوية هى نظيرة الألعاب الأولمبية الشتوية ولكن للأشخاص الرياضيين ذوى الإعاقة.

الجدير بالذكر أن البطولات الأولمبية بصفة عامة تنقسم لبطولات صيفية وبطولات شتوية، الصيفية وهى الأكثر شهرة ومتعارف عليها، تضم رياضات لا تحتاج الجليد للمارستها مثل العدو والقفز بالزانة والسباحة ورمى الجلّة ورمى الحربة والغطس، أما البطولات الشتوية فتحتاج ممارسة اللعبة لتوافر الجليد، مثل سباقات التزلج، هوكى الجليد، والقفز التزلجى.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قد اختتمت فى الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضى، بفوز النرويج بأكبر عدد من الميداليات بإجمالى ٣٩ ميدالية، ١٤ ذهب، ١٤ فضة و ١١ ميدالية برونزية، وتلتها ألمانيا برصيد ٣١ ميدالية، ثم كندا برصيد ٢١ ميدالية.