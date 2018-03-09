الخثلان يبين حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في قراءة القرآن

عادل الحربي (صدى):

أفتى الشيخ سعد الخثلان أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بأن حكم الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة القرآن؛ يتحدد بحسب نوعية الخطأ.

وقال الخثلان في برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، إن الإمام لو أخطأ وغير المعنى، فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان الخطأ لا يغير المعنى، فتصح الصلاة خلفه، وينطبق ذلك على سورة الفاتحة وغيرها من السور.

وأشار إلى أن الإمام ينبغي أن يكون حافظاً متقناً للقرآن الكريم، ويؤم الناس أقرأهم لكتاب الله.