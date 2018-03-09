تفاصيل.. احتجاز فريق تحقيق من ” نزاهة ” في جازان

علي القحطاني (صدى):

ذكرت مصادر أن فريقاً يتبع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعرض للاحتجاز في سيارته، أثناء تحقيقه في حيثيات مشروعات خاصة ببلدية محافظة الطوال جنوب جازان، مبينة أن الهيئة طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق في القضية.

وأوضحت المصادر، أن الفريق التابع لهيئة مكافحة الفساد كان يحاول استكمال التحقيقات في حيثيات المشاريع والحصول على مستندات خاصة بها، غير أن مسؤولين في البلدية رفضوا تسليمهم إياها، وأحاطوا مركبة الفريق بالسيارت، ومنعوهم من تحريكها.

وفيما طالبت هيئة مكافحة الفساد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق في قضية احتجاز الفريق ومنعه من استكمال مهامه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة جازان محمد علاقي، أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه ببحث الموضوع، والتحقيق فيه.