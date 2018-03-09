فيديو توضيحي من ” الجوازات ” عن مميزات الجيل الثالث لبطاقة الهوية

علي العنزي (صدى):

استعرضت المديرية العامة للجوازات من خلال مقطع فيديو، مزايا الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الجيل الحالي من بطاقة الهوية الوطنية ساري الصلاحية حتى انتهاء البطاقة.

وأوضح المقطع أن البطاقة تصنع من مادة “بولي كربونيت”، وفق المعايير والمقاييس الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وتتميز بتصميمها الأنيق والتوزيع المنطقي للبيانات، كما أنها تدعم اللغتين العربية والإنجليزية.

ولفت إلى أن بيانات البطاقة الجديدة تتم طباعتها بواسطة تقنيات الحفر بالليزر، وأنها تحتوي على شريحة ذكية لا تلامسية متعددة التطبيقات، تتضمن معلومات حامل البطاقة، وتضم تطبيقات سجل الأسرة ورخصة السياقة ومعلومات جواز السفر، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني والسمات الحيوية لحامل البطاقة، علاوة على إمكانية إضافة تطبيقات أخرى عليها، كالمعلومات الصحية الأساسية.

وأشار الفيديو إلى أن الجهة الخلفية للبطاقة تحتوي على نافذة متغيرة تتضمن رقم الهوية والصورة الشخصية، كما تحتوي على ترميز للبيانات الشخصية يسمح بقراءتها آليًا عند الحاجة، وتضم بروزاً ملموسة تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى.