مختص بمجال الطقس يحذر من كارثة قد تصيب بعض مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

حذر خالد الزعاق المختص في مجال الطقس وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، من خروج وانتشار نوعين من الأفاعي الخطيرة بالأراضي الرملية والحجرية بمعظم مناطق المملكة خلال هذه الأيام.

وأوضح الزعاق أن أفعى أم جنيب وكوبرا الصل الأسود تخرج في الأراضي الرملية والحجرية في هذا المناخ والتوقيت من كل عام وتلدغ أي إنسان يقترب منها.

وأضاف أن خطورتهما تتمثل في عدم إمكانية رؤيتهما عن قرب لإخفاء نفسهما بالرمال وبين الحجر، مشيراً إلى أن أفعى أم جنيب كانوا يسمونها قديماً بـ”القبر” تعبيراً عن المصير المحتوم بموت من تلدغه.