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  3.  محامية تحرج إعلامي مصري: ” شاكة إنك متزوج من 4 “

 محامية تحرج إعلامي مصري: ” شاكة إنك متزوج من 4 “

 محامية تحرج إعلامي مصري: ” شاكة إنك متزوج من 4 “
القاهرة(صدى):

في موقف كوميدي، قالت ضيفة برنامج ” حضرة المواطن ” لمقدم البرنامج الإعلامي سيد علي: ” شاكة إنك متجوز أربعة “.

وكان الإعلامي انفعل على ضيفته فاطمة الزهراء غنيم، أمين المرأة ب‍نقابة المحامين، علي الهواء بعد مطالبة بحبس الزوج الذي يتزوج على زوجته دون علمها.

وقال ” علي ” خلال تقديمه برنامجه “حضرة المواطن”  المذاع على قناة “الحدث اليوم” الفضائية: “مش من حقك تمنعي لا أنتي ولا غيرك، ولا تحبسي الزوج”، مضيفًا: “يتحبس عشان بيطبق شرع ربنا “.

من جانبها أكدت “غنيم”، أن الرسول كان يخبر زوجته بأنه سيتزوج، كنوع من الأدب والاحترام، ليرد عليها مقدم البرنامج: “إية علاقة الحبس بالأدب والاحترام، هى كل واحدة جوزها يروح يتجوز تقول أنا هطلق”.
لترد عليه ” غنيم ” قائلة: ” أنا شاكة إن حضرتك متجوز 4، وقاطعها على قائلا: “أنا عندى 4 فعلاً مراتي و3 بنات، وممكن أجوز “.


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