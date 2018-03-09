تفاصيل.. اتهام فتاة لوالدها بالتحرش بها في القطيف

نايف السالم(صدى):

قامت شرطة المنطقة الشرقية مع مقطع فيديو وصور متداولة لمحادثات تتدعي خلالها فتاة من محافظة القطيف بتعرضها للتحرش من قبل والدها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الجهات المختصة راجعت الصور والفيديو المُنتشر وتمكنت من تحديد هوية الفتاة ووالدها للتعامل معها.

وبّين الرقيطي، أنه بمراجعة شرطة محافظة القطيف تبّين أن والد الفتاة وعمره 58 عاماً سبق وأن تقدم ببلاغ ضد ابنتيه بوجود علاقة تربطهما بأحد الأشخاص، قبل أن تتقدم ابنتاه وعمرهما 17 و20 عاماً ببلاغ ضده.

وأكد أن شرطة القطيف أحالت البلاغين إلى النيابة العامة للتحقيق في إدعاءات أصحابها والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.